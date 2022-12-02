В Украине хотят запретить связанные с Москвой религиозные организации

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил правительству внести в Верховную раду законопроект о запрете деятельности в стране «аффилированных с Россией» религиозных организаций. Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, решение было принято на заседании СНБО, где рассматривались «многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором». Зеленский не уточнил о каких именно «религиозных кругах» идёт речь, но упомянул о поручении провести экспертизу устава Украинской православной церкви (УПЦ) на предмет наличия церковно-канонической связи с Московским патриархатом и в случае необходимости принять меры.

«Мы обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. В частности, духовную независимость, — сказал президент Украины. — Мы никогда и никому не позволим строить империю в украинской душе».

В последние недели Служба безопасности Украины проводила обыски в епархиях Украинской православной церкви. В мае УПЦ в знак несогласия с позицией патриарха Кирилла, который фактически поддержал военное вторжение в Украину, провозгласила самостоятельность и независимость от Московского патриархата. При этом литургическое общение между УПЦ и РПЦ сохранилось.

В пятницу, 2 декабря обыски проходят в монастырях и храмах, принадлежащих УПЦ и расположенных сразу в трёх областях Украины — Закарпатской, Житомирской и Ровненской.

СБУ заявляет, что все действия проводятся в рамках действующего законодательства, а их цель — проверка данных об использовании епархий как ячеек «русского мира», использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и защиты людей от провокаций и терактов.

В конце октября исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк заявил, что с начала войны ведомство открыло 23 уголовных дела против деятелей УПЦ, а 33 священнослужителя являются подозреваемыми — «от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах».

Обыски были проведены и в самом известном и самом крупном монастыре Украины — в Киево-Печерской лавре. 15 ноября Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье об оправдании российской агрессии из-за песни, которую спели прихожане Киево-Печерской лавры. В тексте песни упоминалась «матушка — Русь».

Лавра находится в пользовании УПЦ, однако её помещения — памятники архитектуры, которые принадлежат государству. На заседании СНБО было принято решение проверить «наличие правовых оснований и соблюдения условий использования» религиозными организациями имущества на территории Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ) неоднократно заявляла о том, что хотела бы использовать храмы, находящиеся на территории лавры.