В окупованому Криму готуються до чергової хвилі мобілізації

На окупованому півострові Крим військові комісаріати проводять підготовку до нової хвилі мобілізації. А на загарбаній території Херсонщини ворог посилив фільтраційні заходи
Про це передає Генштаб ЗСУ у фесбуці.
«На тимчасово окупованій території АР Крим співробітники військових комісаріатів проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації»,- йдеться в повідомленні.
За наявною інформацією, в місті Керч проводяться звірки даних військовозобов’язаних осіб на державних підприємствах.
Своєю чергою на тимчасово зайнятій території Херсонської області ворог посилив фільтраційні заходи. Зокрема, на пропускних пунктах на в’їзд та виїзд з міста Генічеськ окупанти перевіряють всі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів.
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