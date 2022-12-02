 
«  
  »

В окупованому Криму готуються до чергової хвилі мобілізації

На окупованому півострові Крим військові комісаріати проводять підготовку до нової хвилі мобілізації. А на загарбаній території Херсонщини ворог посилив фільтраційні заходи

Про це передає Генштаб ЗСУ у фесбуці.

«На тимчасово окупованій території АР Крим співробітники військових комісаріатів проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації»,- йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, в місті Керч проводяться звірки даних військовозобов’язаних осіб на державних підприємствах.

Своєю чергою на тимчасово зайнятій території Херсонської області ворог посилив фільтраційні заходи. Зокрема, на пропускних пунктах на в’їзд та виїзд з міста Генічеськ окупанти перевіряють всі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів.

  • Раніше про плани загарбників провести «повномасштабну мобілізацію» чоловіків до армії РФ на окупованій частині Запорізької області інформував мер Мелітополя.
  • Влада РФ очікує до весни втрату 100 тисяч мобілізованих убитими та пораненими – їх збираються замінити призовниками.
2 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  