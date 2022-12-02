Аналітики заявляють про неспроможність окупантів обороняти ключові позиції Військові «єгері» поблизу Бахмута розбили вщент групу вангерівців » В окупованому Криму готуються до чергової хвилі мобілізації На окупованому півострові Крим військові комісаріати проводять підготовку до нової хвилі мобілізації. А на загарбаній території Херсонщини ворог посилив фільтраційні заходи Про це передає Генштаб ЗСУ у фесбуці. «На тимчасово окупованій території АР Крим співробітники військових комісаріатів проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації»,- йдеться в повідомленні. За наявною інформацією, в місті Керч проводяться звірки даних військовозобов’язаних осіб на державних підприємствах. Своєю чергою на тимчасово зайнятій території Херсонської області ворог посилив фільтраційні заходи. Зокрема, на пропускних пунктах на в’їзд та виїзд з міста Генічеськ окупанти перевіряють всі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів. Раніше про плани загарбників провести «повномасштабну мобілізацію» чоловіків до армії РФ на окупованій частині Запорізької області інформував мер Мелітополя.

Влада РФ очікує до весни втрату 100 тисяч мобілізованих убитими та пораненими – їх збираються замінити призовниками.