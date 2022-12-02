Кремль приказал ограничить соцопросы после резкого падения поддержки войны ЄС розгляне пропозицію скерувати на відбудову України заблоковані кошти російських олігархів » Україна веде переговори щодо отримання ракет С-300 – міністр оборони Україна веде переговори про передачу їй ракет C-300. Про це на спільному брифінгу з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес заявив голова Міноборони України Олексій Резніков. “С-300 дуже вдало працюють. Справа в тому, що вони не вироблялися в Україні. Тобто у нас немає виробництва ракет С-300, тому ми використовуємо запаси. З усіма міністрами оборони тих країн, які на озброєнні також мають С- 300, ми ведемо переговори щодо можливості поповнення цього запасу ракет з їхніх складів та арсеналів”, – сказав міністр.