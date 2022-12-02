Страны ЕС предварительно договорились о верхнем пределе цены на российскую нефть

Правительства стран Евросоюза в четверг достигли предварительной договоренности о верхнем пределе цены на транспортируемую морским путем российскую нефть в размере 60 долларов за баррель с механизмом корректировки, позволяющим сохранить верхний предел на уровне 5% ниже рыночной цены.

Об этом сообщил один из дипломатов ЕС.

По его словам, Польша, настаивающая на том, чтобы верхний уровень цены был как можно ниже, должна согласиться на сделку, которая к пятнице должна быть одобрена правительствами всех стран ЕС в письменной форме.

«Потолок цены установлен на уровне 60 долларов с условием, что она будет на 5% ниже рыночной цены на российскую нефть, основываясь на данных МЭА», — пояснил дипломат.

«Польша должна дать согласие до 16:00 по центральноевропейскому времени. Если это произойдет, то письменная процедура принятия (решения) состоится до завтрашнего дня», – уточнил он.

Польские дипломаты сообщили, что консультации с Варшавой продолжаются.

По словам дипломатов ЕС, Литва и Эстония, поддержававшие стремление Польши установить максимально низкий предел, также согласились с лимитом в 60 долларов.

Предел цен на российскую сырую нефть, транспортируемую морским путем, был предложен странами Большой семерки (G7) с целью ограничения доходов Москвы от экспорта нефти и, следовательно, ее способности финансировать войну с Украиной.