США могут признать «Группу Вагнера» террористической организацией

Администрация Джо Байдена изучает возможность объявления российской «Группы Вагнера» (также известной как ЧВК «Вагнер») иностранной террористической организацией, сообщило информагентство Bloomberg News.

Ссылаясь на двух неназванных информированных источников, агентство сообщило, что рассмотрение этого вопроса является частью усилий, направленных на то, чтобы сократить вмешательство частной военной компании в конфликт в Украине и ее растущее присутствие в Африке.

По данным Bloomberg News, администрация не приняла окончательного решения по этому вопросу.

Присвоение статуса иностранной террористической организации позволит США осуществлять уголовное преследование этой группировки и ее членов, а также разыскивать ее активы во всем мире.

Такой шаг в отношении «Группы Вагнера» ознаменует новые усилия США по противодействию группировке, которая стала более заметной и влиятельной во всем мире, особенно после российского вторжения в Украину 24 февраля, поскольку ее наемники играют важную роль в боевых действиях, сообщило информагентство.

Представитель Госдепартамента, выступая на условиях анонимности, отказался подтвердить дискуссии о «Группе Вагнера», заявив при этом, что США будут и дальше преследовать ответственных за войну России, сообщило агентство Bloomberg News.