Союзники готують фінансовий і енергетичний «Рамштайни» для України

Про це оголосили посли Німеччини та Франції під час вчорашнього Київського безпекового форуму, який щороку проводить фонд Арсенія Яценюка “Відкрий Україну”.

Посол Франції Етьєн де Понсен повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон особисто працює над підготовкою конференції з допомоги Україні, яка відбудеться в Парижі 13 грудня.

«Ми маємо створити координаційний механізм, такий собі Рамштайн для енергетики», — сказав Етьєн де Понсен.

Водночас посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен зазначила, що очікує “ще один Рамштайн – фінансової підтримки для України”.