Польський Сейм не зміг визнати Росію державою-спонсором тероризму

Про це повідомляє PAP.

Проєкти постанов щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму внесено до Сейму фракціями “Ліві” та “Право і справедливість”. Над проєктами закону працювали у комітеті закордонних справ, і 1 грудня Сейм повинен був проголосувати за цю резолюцію.

Зазначається, що під час вечірнього обговорення напередодні голосування всі фракції та групи польського Сейму підтримали резолюцію. Водночас вже під час дебатів у Сеймі фракція “Права і справедливості” внесла поправки до документа, що викликало обурення в опозиції.

“Російська Федерація несе пряму відповідальність за збиття літака Малайзійських авіаліній (рейс MH17) у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів та членів екіпажу, а також за катастрофу літака ВПС Польщі (рейс 101) у Смоленську (Росія) у квітні 2010 року, в якій загинули 96 осіб, що перебували на борту, в тому числі президент Польщі Лех Качинський, польські урядовці, високопоставлені польські військові та військові командири країн-членів НАТО, а також члени польського парламенту”, – йдеться у внесеній поправці.

Після цього опозиція попросила оголосити перерву у засіданні. Доповідач комітету в закордонних справах Павел Коваль з опозиційної “Громадянської коаліції” заявив, що ця поправка “руйнує компроміс”, досягнутий у комітеті.

Однак клопотання про перерву було відхилено, і Сейм прийняв рішення приступити до голосування за резолюцію. Після цього відбулося голосування щодо поправки до резолюції. У голосуванні взяли участь 226 членів Сейму. З них 225 проголосували “за” та один – утримався. Оскільки опозиція участі у голосуванні не брала, то не було й кворуму.

“Ми не можемо голосувати за резолюцію, тому що ви витягли картки, рішення немає”, – повідомила спікерка Сейму Польщі Ельжбета Вітек.

Опозиційні депутати почали вимагати поставити на голосування ухвалену в комітеті резолюцію, а з опозиційних трибун лунали вигуки: “Російська агентура!”.

Тоді спікерка Сейму заявила, що це – “один великий скандал”, і закликала розпочати інші голосування.

Після голосування Павел Коваль та голова фракції “Громадянської коаліції” Борис Будка у коментарі ЗМІ назвали Антонія Мацеревича винуватцем “руйнування консенсусу” щодо проєкту.

“Людина, яка підірвала дуже хорошу, добре продуману, спільну резолюцію Сейму, що визнає Російську Федерацію державою, що підтримує тероризм. А чим займається Антоній Мацеревич? Він вкидає поправку, яка говорить, що Росія несе відповідальність за вбивство президента республіки. Мацеревич хоче разом із Качинським втягнути Польщу у війну з Росією?” – сказав Будка.

Міністр європейських справ Польщі Шимон Шиньковський зауважив, що здивований позицією опозиціонерів.

“Я приїхав на голосування прямо з аеропорту, щоб проголосувати за надзвичайно важливий проєкт резолюції, який є важливим у контексті надсилання сигналу від польського парламенту, що Росія є терористичною державою. Мене тим більше дивує таке ставлення, оскільки міжнародні інституції, зокрема Європарламент у 2015 році, потім Парламентська асамблея Ради Європи у жовтні 2018 року, потім Європарламент в іншій резолюції, прийнятій кілька днів тому, засудили Росію за її дії – звичайно, у 2015 році це був більш м’який зміст, – але вже тоді у змісті резолюції була згадка про Смоленську катастрофу. Виявляється, що в польському Сеймі таке неможливо. У міжнародних інституціях це не викликає жодних двозначностей, а в польському парламенті це призводить до того, що опозиція зриває кворум”, – сказав він.

Коли Сейм зможе повернутися до розгляду резолюції, поки що невідомо.