Подбор ламината в жилое помещение: как понять подойдет или нет?

Отделка комнат — главный этап в ремонте, когда помещение приобретает законченный внешний вид. В качестве напольного покрытия миллионы людей Украины выбирают ламинат. Но как разобраться в классах, водостойкости, толщине и других критериях знает не каждый. Поэтому сегодня мы обсудим, что нужно учесть, чтобы купить покрытие в магазине ламината в Киеве по ссылке https://albero.com.ua/ru/kyiv/products/laminat_70 и не пожалеть о своем выборе.

Общие критерии выбора: износостойкость, влагостойкость и другие

Итак, каждый вид ламината имеет свои характеристики. Первый, на который стоит обращать внимание при покупке — класс износостойкости. Этот критерий еще называют стираемостью. Он определяет, насколько стойкие доски к хождению по ним, передвижению мебели, уборке и другим механическим воздействиям.

Классификация выглядит следующим образом:

31–33 — для жилых помещений;

34 — для публичных мест.

Важно учитывать, какая нагрузка будет на пол, и выбирать ламинат исходя из этого. Переплачивать и покупать 34 класс для жилой комнаты не имеет смысла, так как предыдущие категории будут отлично справляться с нагрузками.

Категория определяется покрытием материала и толщиной. Чем толще доска, тем лучше она выдерживает нагрузки разного типа:

динамические: прыжки, падения и другие воздействия;

статические: установка тяжелой мебели.

Правильно подобранная модель под помещение — залог долговечности покрытия.

Следующий показатель — устойчивость к влаге. Здесь есть два варианта:

влагостойкий материал;

водостойкое покрытие.

В первом случае материал не портится от повышенной влажности, частой влажной уборки и случайных мелких попаданий воды, которые сразу устраняются. Во втором случае, ламинат подходит для частого контакта с водой.

Конечно, чем выше класс износостойкости и показатель влагостойкости, тем выше цена за квадратный метр.

Кроме этого, есть модели с фаской и без нее. Так называют специальную декоративную выемку, которая образуется на месте стыка дощечек. Такие плиты выглядят интереснее, но нужно учитывать, что ухаживать за ними немного сложнее.

На современном рынке можно найти варианты с хорошими показателями износостойкости, приятным внешним видом и адекватной стоимостью.

Подбор покрытия по предназначению комнаты

Когда основные характеристики понятны, можно определить, для каких зон подходит тот или иной вариант:

спальня, кладовка, гардеробная (помещения, где мало движения) — подходит влагостойкий ламинат самого низкого класса;

кухня, гостиная, детская (где происходит основное движение без обуви) — подойдет вариант 32 класса со средней влагостойкостью;

коридор, прихожая, другие комнаты, где люди ходят в обуви — рекомендуется использовать 33 тип;

ванная, помещения с крытым бассейном — 32–33 класс с водостойкостью.

Можно купить вариант со средними показателями и положить его во всех комнатах, где планируется такое покрытие. Если в коридоре или прихожей будет дополнительная защита (входной коврик и подобные), то нагрузка на ламинат существенно снизится.

Вот так просто можно определиться, что из ассортимента вам подходит. Останется только выбрать, какой дизайн и узор впишется в интерьер комнаты.