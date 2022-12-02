Парламент Молдови заборонив друкувати виборчі бюлетені російською

Парламент Молдови на засіданні у четвер схвалив у другому читанні новий Кодекс про вибори, покликаний виправити недоліки у виборчому законодавстві, а також привести його у відповідність до міжнародних стандартів.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на NewsMaker.

Pгідно з новим кодексом, склад Центральної виборчої комісії скорочується до семи членів, які працюватимуть на постійній основі. Термін їхніх повноважень збільшать до семи років із можливістю переобрання на два терміни.

Одного члена ЦВК буде призначти президент Молдови, а ще по два члени – уряд, Вища рада магістратури й парламент. Парламент призначає членів ЦВК із дотриманням пропорційного представництва більшості та опозиції.

Крім того, в новому Кодексі про вибори зазначено, що виборчі бюлетені оформлюють румунською мовою без російського варіанту. Також пропонується дозволити в деяких виборчих округах проводити вибори протягом двох днів «із об’єктивних причин».

Венеційська комісія у жовтні підготувала аналіз змін до Кодексу про вибори Молдови, в якому позитивно оцінила зокрема уточнення процедури голосування за кордоном та обрання членів ЦВК, а також суворіші правила фінансування виборчих кампаній.

Натомість молдовську владу попросили допрацювати положення, пов’язані з обмеженнями щодо кандидатів на виборах, а також дозволити підготовку виборчих бюлетенів та інших виборчих матеріалів мовами національних меншин.