 
«  
  »

Голова МАГАТЕ заявив про “важливий прогрес” у створенні зони безпеки навколо ЗАЕС

Голова МАГАТЕ заявив про &#8220;важливий прогрес&#8221; у створенні зони безпеки навколо ЗАЕС

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про прогрес у досягненні угоди щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

В інтерв’ю виданню La Repubblica, оприлюдненому 2 грудня, він сказав, що сподівається вийти на остаточне рішення до кінця грудня.

“Щодо безпеки на ЗАЕС є конкретна пропозиція і важливий прогрес. Я хотів би досягти рішення якнайшвидше… Наша мета – уникнути ядерної аварії, а не створювати сприятливу воєнну ситуацію для тієї чи іншої сторони”, – сказав він.

За словами Гроссі, Україна і Росія погодились з “деякими фундаментальними принципами” щодо безпеки станції.

“Перше з них – це захист: це означає погодитися з тим, що не можна стріляти ні по об’єкту, ні з об’єкта”, – сказав він.

Гроссі сказав, що, ймовірно, незабаром він зможе зустрітися як з російським диктатором Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити деталі угоди.

2 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  