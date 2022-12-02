ЄС розгляне пропозицію скерувати на відбудову України заблоковані кошти російських олігархів

На засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Лодзі буде розглянуто варіанти передачі заблокованих і конфіскованих фінансових ресурсів РФ на відбудову України

Про це поінформував Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель перед дводенним засіданням Ради міністрів ОБСЄ у польському місті Лодзь.

Боррель заявив, що Росія не здатна завоювати Україну, тож планомірно нищить її територію:

«Їхня мета – занурити український народ у темряву й холод на зиму. Це озброєння зими. Це воєнний злочин», — заявив він.

Боррель зазначив, що на майбутній зустрічі ОБСЄ буде обговорюватися шлях до нового порядку безпеки, адже «Росія повністю зламала той, що був у нас».

За словами Жозепа Борреля, робота засідання відбуватиметься у трьох напрямках.

По-перше, підтримка Міжнародного кримінального суду, українського прокурора та створення спеціального трибуналу.

По-друге, залучення заблокованих та конфіскованих російських коштів на відбудову України.

По-третє, комунікація з міністрами закордонних справ Азербайджану та Вірменії.

«На цій зустрічі я представлятиму нашу підтримку – підтримку Європейського Союзу – ОБСЄ та Україні. Я оголошу про додатковий внесок понад 1 млн євро для операцій з розмінування в Україні через ОБСЄ», — наголосив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

Жозеп Боррель також переконаний, що Російська Федерація повинна платити за відновлення України:

«Ми вилучили майже 20 мільярдів євро в олігархів і людей, які підтримують Росію. Крім того, ми контролюємо близько 300 мільярдів євро фінансових ресурсів Центрального банку Росії. Ці кошти мають бути спрямовані на відбудову України. … Ми (з колегами, — ред) вивчимо всі правові можливості, щоб переконатися, що Росія заплатить за руйнування, які вона завдає Україні. Ці резерви заблоковано, але між блокуванням і конфіскацією є велика різниця. Є юридичні процедури, які потрібно вивчити, проте наша пропозиція на столі», — сказав Верховний представник ЄС.