Зеленський запросив Маска відвідати Україну, щоб показати наслідки війни

Про це пише The New York Times.

Повідомляється, що у середу 30 листопада Володимир Зеленський під час інтерв’ю по відеозв’язку звернувся до Ілона Маска, який минулого місяця запропонував мирний план для України, який передбачав віддати наші території Росії.

«Якщо ви хочете зрозуміти, що тут зробила Росія, приїжджайте в Україну, і ви побачите це на власні очі… Після цього ви розкажете нам, як закінчити цю війну, хто її почав і коли ми зможемо її закінчити», — сказав Зеленський.

У виданні написали, що під час інтерв’ю з Ендрю Россом Соркіним відеозв’язок обірвався, а коли відновився, то інтерв’юєр пожартував, що Маск міг якимось чином перервати зв’язок.

«Я вас чую. Найголовніше, що містер Маск нас почує», — додав Зеленський.