 
«  
  »

Військово-промисловий комплекс ЄС пропонують перевести у режим, який «готовий до криз та конфліктів»

На Берлінській конференції з безпеки запропонували перевести військово-промисловий комплекс ЄС у кризовий режим

Про це було заявлено у середу, 30 листопада, передає DW.

Це потрібно, щоб швидше та ефективніше виконувати держзамовлення, що ростуть на тлі війни Росії з Україною, пояснили представники ВПК.

«Якщо раніше в Брюсселі існувало як би два світи — світ НАТО і світ ЄС, то зараз ці два світи сплавилися воєдино», — заявив німецький євродепутат Міхаель Галер.

Тим часом представник італійського військово-промислового холдингу Leonardo Джованні Соккодато закликав до консолідації профільних європейських виробників, що дозволить швидше та ефективніше виконувати держзамовлення, які суттєво зросли через російсько-українську війну.

«Промисловість має навчитися швидше постачати товари, швидше заповнювати арсенали. Ми маємо перевести індустрію мирного часу в індустрію, готову до криз та конфліктів». З конкретних пропозицій він виступив із ініціативою створення сучасної колективної системи раннього попередження на випадок повітряної атаки на одну із країн Європейського Союзу.

1 декабря, 2022 | Category: Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  