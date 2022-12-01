 
«  
  »

Убито лідера «Ісламської держави»

Лідер Ісламської держави Абу аль-Хасан аль-Хашемі аль-Кураші був убитий під час бойових дій

Про це з посиланням на речника організації повідомив Reuters.

Новим лідером терористичної орагнізації обраний Абу аль-Хусейн аль-Хусейні аль-Кураші. Жодних подробиць про свого нового ватажка бойовики не повідомили. Попередній очільник, за словами речника «був убитий у боротьбі з ворогами Бога». 

«Ісламська держава вийшла з хаосу громадянської війни в Сирії та захопила величезні території Іраку та Сирії в 2014 році. Багдаді проголосив ісламський халіфат у мечеті в місті Мосул на півночі Іраку та проголосив себе халіфом усіх мусульманських країн», – йдеться в матеріалі. 

Багдаді ліквідували в 2019 році. Його наступник – Абу Ібрагіма Аль-Кураші – вбили навесні 2022 року. Щойно ліквідований лідер ІДІЛ був її третім халіфом. 

1 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  