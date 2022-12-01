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У Києві дефіцит електроенергії знизився до 30%, але про планові відключення говорити зарано

У столиці знизився дефіцит електроенергії, але для містян і надалі діятимуть екстрені відключення світла, про планові говорити зарано

Про це мер Києва Віталій Кличко сказав в ефірі телеканалу «Київ«.

«Ще вчора дефіцит електроенергії становив 50%, тобто половина киян тимчасово була без світла. Зараз ситуація покращилася: дефіцит становить не 50%, а вже 30-35%», — сказав він.

При цьому, за словами міського голови, Київ перебуває у спільній енергосистемі з іншими регіонами України, тож ситуація залишається непевною і про планові відключення говорити зарано.

«Поки що, на жаль, ми не можемо говорити про планові відключення. Ми працюємо для того, щоби стабілізувати електропостачання по всій країні. Поки що відключення є позаплановими», — наголосив Кличко.

1 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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