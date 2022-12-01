Третій підозрілий пакет надійшов до авіабази в Мадриді, яка ділиться розвідданими з Україною

Третій вибуховий пристрій, захований у посилці, був відправлений на військово-повітряну базу в Торрехон-де-Ардос поблизу іспанської столиці Мадрида.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє El Confidencial.

Авіабаза Торрехон-де-Ардос отримала посилку з характеристиками, схожу на ту, що були відправлені вчора на адресу посольства України в Мадриді, в результаті чого постраждав співробітник дипломатичної місії, і на адресу компанії з Сарагоси, яка відправила ракетні установки для Збройних сил України.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що третій підозрілий пакунок було виявлено між 03.00 та 04.00 ранку 1 грудня. Системами безпеки на Зональній базі Торрехон-де-Ардос було виявлено підозрілий конверт, який, як було визначено «після рентгенівського аналізу, міг містити якийсь механізм». Для забезпечення безпеки на територію бази виїхали співробітники Національної поліції та Національної гвардії. Конверт був адресований Супутниковому центру.

Національна поліція вже взяла на себе розслідування цієї справи.

У лютому Європейський Союз оголосив, що мобілізує супутниковий центр у Торрехон-де-Ардос для надання розвідувальної інформації Україні в рамках військової допомоги, яку ЄС надає Києву в умовах російської агресії. Зокрема, на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони ЄС високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що блок має намір активувати Супутниковий центр ЄС, що базується в Мадриді, для сприяння прийняттю рішень і дій в контексті вторгнення в Україну. Місія центру полягає у наданні аеро- та супутникових знімків, після того, як Київ звернувся до ЄС з проханням про таку допомогу.

Нагадаємо, у середу вдень стало відомо, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби в приміщенні дипустанови. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після цього доручив негайно посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а також закликав іспанського колегу вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову.

Пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм у середу отримала також іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, що її уряд Іспанії направляє в Україну для допомоги в боротьбі з російськими силами.