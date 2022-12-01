Швейцарія заморозила російські активи на 7,2 млрд євро

Про це йдеться на порталі міністерства економіки Швейцарії.

Зазначається, що загальна сума активів, заморожених у Швейцарії через агресію Росії проти України, досягла 7,5 млрд швейцарських франків (7,2 млрд євро). Ще у липні вона становила 6,7 млрд франків (6,5 млрд євро).

Як повідомляють у Мінекономіки країни, ця сума наводиться без урахування вартості 15 заморожених об’єктів нерухомості юридичних та фізичних осіб, на яких наклали санкції.

«Заморожені суми можуть збільшуватися, наприклад, у тих випадках, коли об’єктом санкцій стають нові особи або виявляються нові активи. Водночас активи, заморожені з превентивною метою, мають бути звільнені після проведення необхідних перевірок», — пояснили у швейцарському міністерстві.

Санкції, ухвалені Федеральною радою Швейцарії в лютому минулого року, також передбачають заборону на приймання депозитів від російських громадян або фізичних і юридичних осіб, створених в Росії, якщо їх загальна вартість перевищує 100 000 швейцарських франків на одну особу.