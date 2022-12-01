Російські окупанти перетворили Джанкой та прилеглі райони на найбільшу військову базу у тимчасово окупованому Криму.
Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.
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Росіяни перетворили Джанкой на найбільшу військову базу в окупованому Криму
Російські окупанти перетворили Джанкой та прилеглі райони на найбільшу військову базу у тимчасово окупованому Криму.
Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.
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