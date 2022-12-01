Військові попередили про загрозу ракетних ударів найближчим часом » Росіяни перетворили Джанкой на найбільшу військову базу в окупованому Криму Російські окупанти перетворили Джанкой та прилеглі райони на найбільшу військову базу у тимчасово окупованому Криму. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.