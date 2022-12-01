Росіяни не зможуть влаштувати в Україні блекаут,- гендиректор ДТЕК

Про це сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Ми більш ніж упевнені, особливо після останньої атаки минулого тижня, що росіяни не мають шансів занурити Україну у темряву», — сказав він.

Тимченко повідомив, що сьогодні в Україні все ще спостерігається дефіцит генерації електроенергії.

«Жодна з енергетичних систем у світі не зазнавала такого в історії. Нам вдалося відновити постачання. Ми знаємо, як долати подібні ситуації», — сказав він.

У той же час гендиректор ДТЕК закликав не недооцінювати ворога, оскільки він знає нашу енергетичну систему і її слабкі місця.

Основною проблемо на сьогодні він назвав передачу електроенергії від генерації до споживачів.

«Це те, де у нас дефіцит. Тут ми закликаємо наших міжнародних партнерів до підтримки», — сказав Максим Тімченко.