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Росія прибрала важкі кораблі з Чорного моря

Станом на 1 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 6 кораблів, проте прибрала носіїв крилатих ракет типу «Калібр» —  пресслужба командування ВМС ЗСУ у Twitter

Станом на 1 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 6 ворожих кораблів. Водночас, наразі Росія прибрала з моря носіїв ракет типу «Калібр».

В Азовському морі також немає кораблів з «калібрами», проте у Середземному морі наразі перебуває 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет.

За даними ВМС, в Азовському морі окупант продовжує утримувати на бойовому чергуванні 2 кораблі.

Також повідомляється, що за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • в Азовське море — 4 судна, з них жодне судно не продовжило рух з протоки Босфор;
  • у Чорне море — 4 судна, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
1 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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