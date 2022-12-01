Російські хакери атакували Ватікан

Хакери з Російської Федерації 30 листопада здійснили кібератаку на сайт Ватикану. Багато сторінок стали недоступними
Про це у соцмережі повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.
«Російські терористи дісталися сьогодні сайтів міста-держави Ватикан: багато онлайн сторінок різних структур Римської Курії стали недоступними! Російські хакери ще раз демонструють реальне обличчя російської політики, безпосередньо визначеної Парламентською Асамблеєю Ради Європи як терористичної: російська відповідь на останні важливі заяви Папи Франциска», — зазначає він.
Зауважимо, це сталося через декілька днів після того, як Папа Римський Франциск висловився про військових РФ.
- Нагадаємо, 30 листопада з триденним візитом до Києва прибув очільник церкви у Великій Британії, архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі
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