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Російські хакери атакували Ватікан

Папа Римський

Хакери з Російської Федерації 30 листопада здійснили кібератаку на сайт Ватикану. Багато сторінок стали недоступними

Про це у соцмережі повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

«Російські терористи дісталися сьогодні сайтів міста-держави Ватикан: багато онлайн сторінок різних структур Римської Курії стали недоступними! Російські хакери ще раз демонструють реальне обличчя російської політики, безпосередньо визначеної Парламентською Асамблеєю Ради Європи як терористичної: російська відповідь на останні важливі заяви Папи Франциска», — зазначає він.

Зауважимо, це сталося через декілька днів після того, як Папа Римський Франциск висловився про військових РФ.

  • Нагадаємо, 30 листопада з триденним візитом до Києва прибув очільник церкви у Великій Британії, архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі
1 декабря, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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