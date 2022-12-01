Подоляк заявив, що втрати РФ у війні проти України сягають близько 200 тис. осіб убитими й пораненими

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрати РФ у війні проти України сягають близько 200 тисяч осіб

Про це він сказав в ефірі російського YouTube-каналу «Ходорковский LIVE».

«За нашими даними, які дають Генштаб і ГУР МО, на сьогодні близько 90 000 загиблих з боку російської армії. Ця цифра безумовно округлена. Незворотні втрати, включаючи санітарні (поранені, ампутанти, тяжкі хвороби, полонені, зниклі безвісти) — це цифра близька до 200 000 незворотних втрат», — розповів Подоляк.

Що стосується наших втрат, представник ОП сказав, що цифра 100 тисяч загиблих бійців ЗСУ є перебільшеною, а інформація про 20 тисяч загиблих цивільних — применшеною.

«Ми поки не здатні назвати точну цифру по загиблих цивільних», — сказав Подоляк, пояснивши, що в таких населених пунктах, як Маріуполь, порахувати кількість жертв фізично неможливо через окупацію міста росіянами.