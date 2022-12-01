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Пентагон планує закупити десятки ППО NASAMS для України

Американська компанія Raytheon Technologies отримала контракт на суму 1,2 млрд доларів для закупівлі систем протиповітряної оборони NASAMS для України.

Міноборони США уклало з компанією Raytheon Technologies Co (RTX.N) контракт на суму 1,2 мільярда доларів на постачання шести передових зенітно-ракетних комплексів NASAMS для України.

У відомстві зазначили, що роботи виконуватимуться у місті Тьюксбері штату Массачусетс із орієнтовною датою завершення 28 листопада 2025 року.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.

 

  • США пообіцяли надати Україні загалом вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, а дві з них будуть розгорнуті в Україні вже незабаром.
  • У листопаді стало відомо, що Іспанія передає Україні новий пакет військової допомоги, який включає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide, системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати і снаряди до них.
1 декабря, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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