Львівська облрада заборонила діяльність «УПЦ МП» на території області

Депутати Львівської обласної ради під час засідання 29 листопада ухвалили рішення про «необхідність заборони діяльності релігійних організацій (об’єднань) Української православної церкви (московського патріархату)» на території Львівської області.

Як повідомила пресслужба облради, у своєму рішенні депутати також звертаються до Верховної Ради України щодо внесення відповідних законодавчих змін для «заборони діяльності релігійних організацій УПЦ (МП), керівний центр якої розташований у державі, яка здійснила військову агресію проти України та окупувала частину її території», передає Цензор.НЕТ.

«Також обласна рада рекомендує органам місцевого самоврядування Львівщини сприяти зміні підлеглості громад УПЦ (МП) в канонічних й організаційних питаннях шляхом організації та проведення загальних зборів релігійних громад і внесення відповідних змін та доповнень до статутів (положень) релігійних громад.

Окрім того, депутати вирішили звернутися до правоохоронних органів та Сил територіальної оборони Збройних сил України щодо забезпечення збереження майна, культурних цінностей релігійних організацій, які вирішили перейти до інших конфесій», — йдеться у повідомленні.