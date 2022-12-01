Игры vs азартные игры: в чем разница, и что выбрать?

Гейминг и гемблинг. Два схожих фонетически и по смыслу слова, хорошо знакомые современным игрокам. Собственно, и то, и другое об играх. Благодаря технологическому прогрессу эти понятия стали гораздо ближе. Но нужно все-таки четко понимать разницу между азартными и не азартными играми 21 века. Вот простые ориентиры.

Развивались параллельно, дошли до эры digital технологий

Игры как деятельность с человечеством издавна. Изначально люди играли без какой-либо оплаты, ради развлечения и приятной умственной и физической тренировки. Азартные игры как особая каста стали изобретением тех, кто любит рисковать и испытывать удачу.

Бурное развитие современных технологий способствовало сближению двух понятий — гейминга и гемблинга. Свое влияние оказала и пандемия, когда люди искали развлечений, находясь в изоляции.

Гейминг подразумевает интерактивные игры, снискавшие огромную популярность за последние годы, а гемблинг как активность в среде конкретно азартных игр тоже претерпевает изменения в виде прогрессирующего роста онлайн аудитории.

Массово уходят в онлайн стратегии, симуляторы, гонки, головоломки. Причем на качество это зачастую влияет самым положительным образом, ведь разработчики вынуждены завоевывать и удерживать аудиторию.

То же касается и представителей азартного сектора — современное украинское онлайн казино может иметь в своем арсенале свыше нескольких сотен эмуляторов высочайшего качества исполнения и функционала. Более того, Вы можете найти реалистичные настольные игры с живым дилером и другими игроками.

Сначала распробуйте игру

Количество приложений неимоверное, на рынок поступают все новые и новые разработки. Потому для потребителя ценна возможность затестить игру и оценить ее необходимость.

Безусловно, классику вроде шахмат или бинго знают все. А разработчикам онлайн игр крайне желательно предлагать бесплатные демо версии. Что они и делают. Не отстают и онлайн казино — например, игровые автоматы Джокер Вин доступны для посетителей сайта в демонстрационных версиях без регистрации.

Грани между азартными и не азартными играми размываются

Игрок в казино должен поставить деньги, т.е. сделать ставку. Это обязательная плата за шанс получить гораздо больше денег. Раньше именно необходимость внесения платежа была основополагающим различием между играми азартными и не азартными.

Но постепенно и стандартные игры становятся платным досугом. Часто, чтобы скорее нарастить потенциал героя и переходить на следующие уровни, доступны различные бонусы и виртуальные усовершенствования. Хочешь продвигаться быстрее, сильнее, эффективнее? Плати. А вот заработать на гейминге вряд ли получится (если только Вы не профессиональный стример или киберспортсмен). Чего не скажешь о казино.

Чем уникальны азартные игры

Главный их козырь — возможность выигрыша. Причем не иллюзорная, а вполне реальная.

В 2003 году был установлен рекорд по сумме выигрыша в игровом автомате — 39 713 982 долларов. Так повезло 25-летнему программисту в одном из казино Лас-Вегаса, сыгравшему в слот Megabucks.

В казино Вы в игре уже со старта, с первой ставки. Вам не нужно тратить время на получение навыков и прокачку героя, чтоб стало интереснее.

Но, правду говоря, только заядлые игроки могут дать ответ, что все-таки для них более важно, и какова реальная цель их игры: финансовая выгода или неповторимое щекочущее ощущение азарта. Момент предвосхищения успеха, приправленный долей риска.

Решайте, что Вам нужно: просто победа или денежный выигрыш

Пока с нами остается оффлайн-классика (подвижные, спортивные, настольные, карточные, ролевые игры), онлайн развлечения наращивают потенциал и меняют само понимание досуга. Пространство вариантов позволяет подобрать занятие под настроение и аудиторию: провести вечер соло за прохождением новой интерактивной стратегии, в компании друзей за монополией или попробовать заработать деньги в казино, даже не выходя из дома.