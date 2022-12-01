Фестиваль українського короткометражного кіно в Голлівуді вже парцює

У столиці американської кіноіндустрії відбувся Фестиваль українського короткометражного кіно. Співорганізаторами події виступили Міністерство цифрової трансформації України з ініціативи президента України Володимира Зеленського.

«Я живу в Україні з 2021 року і 24 лютого я був в Україні, в Києві і бачив хоробрість людей. Я спостерігав, як літні жінки несуть на позиції мішки з піском. Замість хаосу я побачив, як народ був організований.»– розповів співоорганізатор заходу Макс Лирія, співзасновник оганізації Enoughtea Foundation

Мета заходу — показати у Голлівуді українське кіно молодих перспективних режисерів а також залучити донорів для того, аби підтримати Україну в час війни. До організації долучилось Міністерство цифрової трансформації України, представники якого приїхали у Лос-Анджелес.

«Організація Enoughtea запропонувала нам підтримати Україну таким чином і залучити кіноіндустрію, та показати наскільки це важливо», – зазначила Юлія Пархоменко, начальниця відділу Міністерства цифрової трансформації України.

Одним із організаторів фестивалю став відомий у Голлівуді кінокритик Леонард Малтін. Він впевнений — у кіноіндустрії є багато потенційних донорів серед відомих акторів, сценаристів, виконавчих директорів та продюсерів.

«Це підвищило мою обізнаність щодо того, що відбувається в тій частині світу, і це жахає, і я не можу сидіти й нічого не робити. Я можу зробити небагато, але можу висловлювати свої почуття та привертати увагу інших людей», – розповів Леонард Малтін.

Всі гроші, зібрані під час фестивалю, підуть на медичні потреби українців через платформу United 24. Окрім Лос-Анджелеса фестиваль також проведуть у кінці листопада у Лондоні, а згодом і у Києві.