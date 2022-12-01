До кінця зими відновити всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру України не вдасться

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

Він зазначив, що для відновлення роботи енергосистеми Україна закуповує нове обладнання та отримує від західних партнерів як безоплатну допомогу.

«Обладнання, яке знаходиться на складах у наших європейських партнерів, вже їде в Україну, його швидко передають. Однак протягом цієї зими відновити всі пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури неможливо. Українська енергосистема знаходиться під постійними обстрілами російських окупантів, в Європі немає такої кількості обладнання, яку потребує Україна, для його виготовлення необхідно не менше ніж 6 місяців”, – сказав Герус.

За його словами, Україна поки що ремонтує об’єкти власними силами, а дефіцит електроенергії компенсує почерговими відключеннями.