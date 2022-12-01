Блинкен: Путин жестоко обращается с украинцами

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин издевается над украинцами так, как в Европе не видели несколько десятилетий.

«То, что Путин не может сделать на поле боя, он, фактически, делает с гражданским населением по всей стране, пытаясь лишить их тепла, электричества, воды, заморозить их, издеваясь над ними так, как в Европе не видели несколько десятилетий», – заявил он, выступая на канале NBC News.

«И это происходит по всей стране. Это не только линия фронта на востоке и юге Украины, это буквально все регионы страны», – заявил глава американской дипломатии.

По словам Блинкена, США сосредоточены на двух вещах.

«Во-первых, мы должны убедиться, что в меру наших возможностей даем Украине то, что ей необходимо для ремонта, замены, повышения устойчивости ее энергетической и электрической инфраструктуры», – сказал Блинкен.

Но в то же время, продолжил он, США должны быть уверены, что украинцы смогут защитить эту инфраструктуру.

«Поэтому на протяжении всей этой российской агрессии мы работаем над тем, чтобы на каждой остановке на этом пути Украина имела в своих руках военную технику и оружие, необходимые ей для самообороны, для сдерживания российской агрессии, для отпора. При этом потребности Украины менялись в зависимости от характера действий России», – заявил госсекретарь.

Отвечая на вопрос о возможности отправки в Украину ракет Patriot Блинкен сказал: «Мы помогли украинцам адаптироваться, делая все, чтобы системы вооружений, которые мы и многие другие передаем им, действительно соответствовали той угрозе, с которой они сталкиваются. Это не просто передача им систем вооружений. Это принятие мер для того, чтобы они были обучены работе с ними, чтобы они могли обслуживать их. Это целый процесс».