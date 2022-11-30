Занепокоєння Заходу щодо посилення військової співпраці між Росією та Алжиром

Щоб компенсувати економічні збитки від військової агресії в Україні, Росія активізує військову та економічну співпрацю з Алжиром. Про це йдеться у матеріалах видання Insight News Media. Наразі триває обговорення масштабного 10-річного контракту щодо постачання російських озброєнь.

Військова співпраця Алжиру та Москви

Наразі Алжир імпортує близько 80% озброєння з Росії, є третім імпортером за обсягами після Індії та КНР. У стадії обговорення великий контракт на $17 млрд на постачання в Алжир підводних човнів, бойових літаків, сучасних систем ППО. Вже двічі Алжир утримався від голосування в ООН щодо засудження війни Росії проти України, не дивлячись на те, що РФ зайняла нейтральну позицію щодо конфлікту країни з давнім її ворогом Марокко за територіальні претензії в Західній Сахарі.

Спільні навчання

Починаючи з вересня, щомісяця Москва та Алжир проводять спільні військові навчання – «Восток-2022», у Середземному морі, поблизу з кордоном Марокко. Це є серйозною ознакою зміцнення військового співробітництва між двома країнами.

Поглиблення економічних відносин Алжиру з Європою

У зв’язку з війною РФ в Україні, порушилися ланцюги постачання російських енергоносіїв до Європи, що змушує європейські країни шукати альтернативні варіанти. Завдяки цьому, у 1 півріччя 2022 року алжирській державній нафтогазовій корпорації Sonatrach вдалося майже вдвічі збільшити доходи у порівнянні з таким же періодом 2021 року.

Інтерес Алжиру до БРІКС

7 листопада Алжир офіційно звернувся з проханням приєднатися до БРІКС – об’єднання у складі Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, яке є альтернативою західним інтеграційним платформам. Зацікавленість ця викликана передусім налагодженням стосунків з Китаєм для збільшення імпорту озброєнь. Адже РФ навряд чи буде спроможна збільшувати постачання найближчим часом до Алжиру через програшну війну в Україні.

Війна РФ в Україні та напруженість у відносинах Заходу та Москви вигідні Алжиру

Зміцнюючи економічні зв’язки з Європою, Алжир одночасно посилює військову взаємодію з Росією. Про це заявили євродепутати та закликали голову Єврокомісії відреагувати на подвійні стандарти Алжира відповідним чином. У конфліктній ситуації з Марокко алжирський уряд прагне підвищити боєготовність та озброєння власної армії. Саме тому і спирається на давні партнерські стосунки з Москвою, ще з часів Радянського Союзу. США також висловили невдоволення тісним співробітництвом з РФ, погрожуючи Алжиру санкціями.

Джерело: https://insightnews.media/increasing-military-cooperation-between-russian-and-algeria-worries-the-west/