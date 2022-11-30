Втрати окупантів РФ за добу: 500 окупантів

З початку повномасштабного вторгнення військові РФ втратили 88 880 солдатів, 2914 танків, 5872 бойових броньованих машини та 1562 БПЛА
Про це звітує Генштаб ЗСУ на фейсбук.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 88 880 (+500) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2914 (+3) од.
- бойових броньованих машин ‒ 5872 (+6) од.
- артилерійських систем – 1902 (+1) од.
- РСЗВ – 395 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 210 (+1) од.
- літаків – 280 (+0) од.
- гелікоптерів – 261 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+7)
- крилаті ракети ‒ 531 (+0).
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4,429 (+6) од.
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0)
«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголошують у Генштабі.
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