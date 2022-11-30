 
«  
  »

Втрати окупантів РФ за добу: 500 окупантів

БМП. вбиті росіяни

З початку повномасштабного вторгнення військові РФ втратили 88 880 солдатів, 2914 танків, 5872 бойових броньованих машини та 1562 БПЛА

Про це звітує Генштаб ЗСУ на фейсбук.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 88 880 (+500) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2914 (+3) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 5872 (+6) од.
  • артилерійських систем – 1902 (+1) од.
  • РСЗВ – 395 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 210 (+1) од.
  • літаків – 280 (+0) од.
  • гелікоптерів – 261 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+7)
  • крилаті ракети ‒ 531 (+0).
  • кораблі /катери  ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4,429 (+6) од.
  • спеціальна техніка  ‒ 163 (+0)

«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголошують у Генштабі.

30 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  