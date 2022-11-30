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В Ірані назріває розкол серед влади Варианты продвижения бренда в интернете » Втрати окупантів РФ за добу: 500 окупантів З початку повномасштабного вторгнення військові РФ втратили 88 880 солдатів, 2914 танків, 5872 бойових броньованих машини та 1562 БПЛА Про це звітує Генштаб ЗСУ на фейсбук. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.11 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 88 880 (+500) осіб ліквідовано

танків ‒ 2914 (+3) од.

бойових броньованих машин ‒ 5872 (+6) од.

артилерійських систем – 1902 (+1) од.

РСЗВ – 395 (+0) од.

засоби ППО ‒ 210 (+1) од.

літаків – 280 (+0) од.

гелікоптерів – 261 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+7)

крилаті ракети ‒ 531 (+0).

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4,429 (+6) од.

спеціальна техніка ‒ 163 (+0) «Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголошують у Генштабі.