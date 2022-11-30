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Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських посадовців

Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій, спрямованих проти російських посадовців, які сприяють мобілізації, призову та вербуванню найманців для війни в Україні. До переліку потрапили 22 людини.
За повідомленням сайту Управління закордонних справ Великої Британії під санкції потрапив, зокрема, віцепрем’єр-міністр Денис Мантуров, який відповідає за нагляд над російською воєнною промисловістю та оснащення мобілізованих військ.Також санкції торкнулися 10 губернаторів і керівників регіонів. Зокрема, глав Дагестану, Інгушетії та Калмикії, звідки було набрано значну кількість призовників.

Крім того, під санкції потрапили директор федеральної служби виконання покарань Росії Аркадій Гостєв і глава федеральної служби виконання покарань у Ростовській області Дмитро Безруких.

Повідомляється, що Безруких і Гостєв тісно співпрацювали з олігархом та власником приватної військові компанії “Вагнер”, щоб поповнити лави найманців.

Вони призвали злочинців, зокрема вбивць і ґвалтівників, після чого Ростовську область прозвали “центром вербування групи “Вагнера”.

30 ноября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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