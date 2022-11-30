В Ірані назріває розкол серед влади

Про це розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов у етері Еспресо.

За його словами, арешт племінниці не має жодного значення для аятоли Хаменеї, але є дуже показовим з погляду ситуації у владі Ірану.

«Фланг Хаменеї — це частина континууму людей, які близькі до влади або є нею. За тими скупими інформаційними скупими повідомленнями, можна дійти висновку, що всередині правлячої групи назріває або вже стався розкол. Це дуже важливий сигнал для протестувальників і тих, хто стежить за ситуацією в Ірані», — наголосив Сергій Данілов.

Дослідник Близького Сходу зауважив, що в країні вже тривають народні протести, також важливу роль відіграють розкол еліт і політичне представництво, яке мають сформувати протестувальники, щоб перемогти. Ще одним складником, але необов’язковим, є перехід армії або її частини на бік учасників акцій, але наразі цього не відбувається.

«Це свідчення того стану, у якому перебувають правлячі групи й наближені до них — жорстока внутрішня боротьба», — підсумував заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов.