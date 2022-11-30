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У НАТО розглядають можливість інвестицій в озброєння радянських часів, яке використовують в Україні

У НАТО розглядають можливість інвестицій в озброєння радянських часів, яке використовують в Україні

Фото: REUTERS

У НАТО розглядають варіант інвестицій у системи озброєнь радянських часів, які ЗСУ використовують для протидії Росії.

Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 30 листопада, у Бухаресті.

Країни НАТО роблять це для того, щоб переконатися, що українці отримають те, що потрібно і що може бути найбільш ефективним.

“Частина витрат справді заплановані на системи радянської епохи, якими вони користуються десятиліттями. Наприклад, на забезпечення боєприпасами для цих систем озброєння. У деяких випадках необхідне виробництво речей, які не виготовлялись упродовж довгого часу. Ми розглядаємо це питання з усіх боків”,  – пояснив Блінкен.

30 ноября, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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