У Єврокомісії пояснили свою помилку про нібито 100 тисяч загиблих у ЗСУ

Європейській комісії визнали помилку щодо озвучених у середу главою ЄК Урсулою фон дер Ляєн цифр про втрати українських військових, які нібито склали 100 тисяч осіб убитими.

Помилкові дані прокоментувала у своєму Twitter заступниця головного речника Єврокомісії та директорка з питань політичної комунікації Дана Спінант, повідомляє «Європейська правда».

Вона зазначила, що у попередній версії звернення фон дер Ляєн містилась «неточність» у цифрах, і подякувала тим, хто вказав на помилку.

Спінант пояснила, що оцінка, озвучена фон дер Ляєн, взята із зовнішніх джерел і повинна була стосуватися втрат убитими і пораненими та «була покликана показати жорстокість Росії».

Після того як фон дер Ляєн у середу повідомила, що в Україні «загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч українських військових», її звернення було відредаговане та з нього вилучили згадку про втрати.

На прохання «Української правди» прокоментувати оцінку, озвучену фон дер Ляєн у першій версії її звернення, керівник Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник зазначив, що Генштаб не може підтвердити цю цифру, а втрати української армії є службовою інформацією і підпадають під гриф обмеження оприлюднення.

Водночас він наголосив на незворотності покарання для країни-агресора за загибель і поранення українських громадян.