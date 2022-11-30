Пентагон: Китай располагает более 400 ядерными боеголовками

ВАШИНГТОН – Пентагон предупредил, что Китай в настоящее время имеет более 400 ядерных боеголовок и почти удвоил свой ядерный арсенал лишь за два года.

При этом его вооруженные силы стали чаще вести себя «небезопасно» и «непрофессионально» в военном плане по отношению к США и их союзникам в регионе, особенно к Тайваню.

В ежегодном докладе Пентагона Конгрессу «Военная мощь Китая» говорится, что темпы расширения ядерного арсенала Китая могут привести к тому, что к 2035 году Пекин будет располагать примерно 1500 боеголовками.

При этом ядерный арсенал США, насчитывающий примерно 3800 боеголовок в активном статусе, будет значительно превосходить китайский.

Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая в 2021 году запустили примерно 135 баллистических ракет в испытательных и учебных целях.

«Это больше, чем все остальные страны, вместе взятые, не считая применения баллистических ракет в зонах конфликтов», – отмечается в докладе.

Пекин также продолжил строительство трех полигонов для шахт межконтинентальных баллистических ракет, на которых будет размещено не менее 300 новых шахт для МБР.

Доклад Пентагона основан на информации о военном потенциале Китая, собранной не позднее декабря 2021 года. Hо в нем также учтены некоторые важные события 2022 года, включая российскую войну в Украине и визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе, сообщил высокопоставленный представитель военного ведомства.