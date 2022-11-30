Может ли употребление плохих суши привести к болезни?

Традиционно суши готовят из уксусного риса, сырой рыбы, овощей и листов морских водорослей (нори). Основной ингредиент суши — сырая рыба — подвержен заражению, прежде всего, при неправильном обращении. Согласно FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами), сырая рыба может стать питательной средой для бактерий, вирусов или паразитов. Ниже перечислены возможные заболевания, которые могут возникнуть при употреблении неправильно обработанных суши.

Листериоз

Листерия — это патогенная бактерия, которая содержится как в сырой, так и в копченой рыбе. Она может вызвать тяжелую инфекцию в кишечнике, которая может привести к тошноте, рвоте и болям в животе.

Это заболевание может быть опасным для людей с ослабленным иммунитетом, детей, пожилых людей и беременных женщин.

Пищевое отравление сальмонеллой

Помимо птицы и мяса, люди также могут заразиться сальмонеллой при употреблении неправильно приготовленной сырой рыбы. Симптомы включают лихорадку, желудочные спазмы и диарею. Тяжесть симптомов начинаются через шесть часов — шесть дней после заражения.

У людей с крепкой иммунной системой симптомы не проявляются, в то время как у других они сохраняются в течение многих недель,

Отравление рыбой также может являться результатом недостаточно холодного хранения рыбы. Когда морепродукты начинают разлагаться, в них образуется избыток гистамина, который может вызвать тяжелую аллергическую реакцию или анафилаксию.

Общие симптомы включают покраснение лица, потливость, рвоту, головокружение, сыпь, покалывание или жжение во рту. Люди испытывают эти признаки в течение от двух минут до нескольких часов после употребления плохо хранившейся рыбы.

Инфекция Bacillus Cereus

Сырая рыба не всегда является виновником болезней пищевого происхождения. Иногда испорченные рис и овощи, содержащиеся в суши, могут стать причиной заражения Bacillus Cereus. Если рис долгое время пролежал при комнатной температуре, он может вызвать рвотную инфекцию.

Употребление суши может быть связано с некоторыми рисками, но это не значит, что вы должны полностью отказаться от их употребления. Лучше всего знать признаки того, что суши некачественные и не употреблять их.

Как предотвратить приготовление плохих суши в домашних условиях

Если вы планируете приготовить суши дома, пожалуйста, обратите внимание на следующие рекомендации. Эти меры предосторожности помогут предотвратить пищевое отравление из-за неправильного обращения.

Лучше всего использовать самую свежую рыбу. Некоторые продавцы относят свою рыбу к категории суши, но официального стандарта не существует, поэтому при выборе доверяйте своим чувствам. Рыба должна иметь яркий цвет, упругую текстуру и не иметь неприятного запаха. Рестораны суши следуют строгому протоколу, согласно которому рыба замораживается в течение 15 часов, чтобы убедиться в отсутствии паразитов. Даже если у вас нет такого оборудования, вы можете приготовить суши дома, следуя рекомендациям FDA. Выбирайте искусственно выращенного лосося, тунца или другую цельную морскую рыбу для более безопасного питания. Убедитесь, что ваши инструменты и рабочая зона исключительно чистые. Какими бы свежими ни были ваши ингредиенты, они все равно могут быть загрязнены. После размораживания рыбы в холодильнике у вас есть только 24 часа, чтобы ее употребить. Однако если рыба находилась при комнатной температуре, у вас есть только четыре часа, чтобы приготовить и съесть ее. Вы можете хранить остатки суши в герметичном контейнере. Поместите блюдо в холодильник и употребите его в течение двух дней. Однако если суши подаются на открытом воздухе, лучше всего употребить их в течение часа.

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