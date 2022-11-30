 
«  
  »

Может ли употребление плохих суши привести к болезни?

Традиционно суши готовят из уксусного риса, сырой рыбы, овощей и листов морских водорослей (нори). Основной ингредиент суши — сырая рыба — подвержен заражению, прежде всего, при неправильном обращении. Согласно FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами), сырая рыба может стать питательной средой для бактерий, вирусов или паразитов. Ниже перечислены возможные заболевания, которые могут возникнуть при употреблении неправильно обработанных суши.

Листериоз

Листерия — это патогенная бактерия, которая содержится как в сырой, так и в копченой рыбе. Она может вызвать тяжелую инфекцию в кишечнике, которая может привести к тошноте, рвоте и болям в животе.

Это заболевание может быть опасным для людей с ослабленным иммунитетом, детей, пожилых людей и беременных женщин.

Пищевое отравление сальмонеллой

Помимо птицы и мяса, люди также могут заразиться сальмонеллой при употреблении неправильно приготовленной сырой рыбы. Симптомы включают лихорадку, желудочные спазмы и диарею. Тяжесть симптомов начинаются через шесть часов — шесть дней после заражения.

У людей с крепкой иммунной системой симптомы не проявляются, в то время как у других они сохраняются в течение многих недель,

Отравление рыбой также может являться результатом недостаточно холодного хранения рыбы. Когда морепродукты начинают разлагаться, в них образуется избыток гистамина, который может вызвать тяжелую аллергическую реакцию или анафилаксию.

Общие симптомы включают покраснение лица, потливость, рвоту, головокружение, сыпь, покалывание или жжение во рту. Люди испытывают эти признаки в течение от двух минут до нескольких часов после употребления плохо хранившейся рыбы.

Инфекция Bacillus Cereus

Сырая рыба не всегда является виновником болезней пищевого происхождения. Иногда испорченные рис и овощи, содержащиеся в суши, могут стать причиной заражения Bacillus Cereus. Если рис долгое время пролежал при комнатной температуре, он может вызвать рвотную инфекцию.

Употребление суши может быть связано с некоторыми рисками, но это не значит, что вы должны полностью отказаться от их употребления. Лучше всего знать признаки того, что суши некачественные и не употреблять их.

Как предотвратить приготовление плохих суши в домашних условиях

Если вы планируете приготовить суши дома, пожалуйста, обратите внимание на следующие рекомендации. Эти меры предосторожности помогут предотвратить пищевое отравление из-за неправильного обращения.

  1. Лучше всего использовать самую свежую рыбу. Некоторые продавцы относят свою рыбу к категории суши, но официального стандарта не существует, поэтому при выборе доверяйте своим чувствам. Рыба должна иметь яркий цвет, упругую текстуру и не иметь неприятного запаха.
  2. Рестораны суши следуют строгому протоколу, согласно которому рыба замораживается в течение 15 часов, чтобы убедиться в отсутствии паразитов. Даже если у вас нет такого оборудования, вы можете приготовить суши дома, следуя рекомендациям FDA.
  3. Выбирайте искусственно выращенного лосося, тунца или другую цельную морскую рыбу для более безопасного питания.
  4. Убедитесь, что ваши инструменты и рабочая зона исключительно чистые. Какими бы свежими ни были ваши ингредиенты, они все равно могут быть загрязнены.
  5. После размораживания рыбы в холодильнике у вас есть только 24 часа, чтобы ее употребить. Однако если рыба находилась при комнатной температуре, у вас есть только четыре часа, чтобы приготовить и съесть ее.
  6. Вы можете хранить остатки суши в герметичном контейнере. Поместите блюдо в холодильник и употребите его в течение двух дней. Однако если суши подаются на открытом воздухе, лучше всего употребить их в течение часа.

Если вы хотите употреблять исключительно качественные суши и не бояться за свое здоровье, то заказывайте их здесь https://kotosushi.com.ua/.

30 ноября, 2022 | Category: Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  