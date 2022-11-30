Столтенберг заявив, що Україна в майбутньому стане членом НАТО » Молдова готується до масових відключень світла через війну в Україні Внаслідок ракетних ударів РФ по Україні у Молдові почалися масові відключення електроенергії. Історично маленька Молдова майже повністю залежала від імпорту дешевого російського газу, і практично всі її лінії електропередач проходять через Україну. Тому удари по українській енергетиці залишили частину країни без світла, а влада попереджає про нові відключення. Молдовський віцепремʼєр Андрей Спину звинувачує Росію у «гібридній війні» проти його країни. «Все просто, — каже Спину, — вони не хочуть, щоб Молдова пішла європейським шляхом». Лише за 500 метрів від кордону з Україною розташований винний регіон Пуркарі. А місцева виноробня Purcari протягом багатьох років продавала майже всю свою продукцію до Росії, тому коли Москва запровадила ембарго на молдавське вино у 2006 і 2013 роках, це майже знищило виноробний бізнес. «Ми не могли платити зарплату. Не могли платити нашим постачальникам. За одну ніч ми втратили наш найбільший ринок», — каже голова ради директорів Purcari Winery Group Васіле Тофан. Вино має величезне значення у Молдові, як в соціальному, так і в економічному плані. Тофан вважає, що російське ембарго були прямим результатом спроб Молдови вийти зі сфери впливу Росії у бік Європи. «Росія завжди знаходила способи використати економічні важелі для досягнення своїх геополітичних цілей», — каже він. Але виноробня Purcari поставилась до кризи як до нової можливості й стала найбільшим експортером молдавського вина в ЄС, США та Азію. Їхній досвід перегукується з тим, що зараз переживає Молдова з газом і електроенергією. Віцепрем’єр країни каже, що Росія у такий спосіб тисне на Молдову, що відвернути від заявленої інтеграції до ЄС. Уряд у Кишиневі отримує допомогу від ЄС і пропонує субсидії для найбідніших, але все одно має серйозні проблеми. Інфляція в країні досягла 30%, і деяким людямї важко оплачувати навіть комунальні послуги. На столичному ринку літні жінки в хустках розкладають свій товар, прилавки рясніють від свіжих овочів і фруктів. «Дуже важка зима, вона ще не почалася, а ми вже відчуваємо її наслідки, — бідкається продавчиня Марія. — Рахунки — шалені. Люди економлять на їжі, щоб не залазити в борги і не втратити житло». Але ситуація може погіршитись, адже російський енергетичний гігант «Газпром» погрожує ще більше зменшити постачання в Молдову. Проєвропейський уряд у Кишиневі звинувачує Росію у нечесному партнерстві й намагається позбутися залежності від російських енергоресурсів. Однак це легше сказати, ніж зробити, адже на під’єднання електросистеми Молдови до Європейської континентальної мережі піде кілька років. А поки що вся електроенергія йде не лише через Україну, а й через контрольований Росією регіон Молдови Придністров’я. Лінії електропередач проходять через величезну Кучурганську електростанцію на території так званої «Придністровської Молдавської республіки», де розміщені 1500 російських «миротворців». Тому і влада, і винороби інвестували значні кошти у відновлювані джерела енергії. Вони планують, що за п’ять років стануть повністю енергонезалежними. «Ми не хочемо бути залежними від дуже непередбачуваного і неспокійного сусіда», — каже винороб Васіле Тофан. А тим часом непроста економічна ситуація вивела на вулиці столиці тисячі, а можливо, десятки тисяч людей. Вони звинувачують владу в зростанні вартості життя та вимагають відставки президента Молдови Маї Санду. Деякі з них вбачають вирішення кризи у тісніших зв’язках з Росією. Кажуть, що за організацією протестів стоїть олігарх-вигнанець Ілан Шор, відомий своїми зв’язками з Кремлем. Журналісти-розслідувачі навіть стверджують, що учасникам мітингів платять за участь. Самі ж протестувальники наполягають, що брали гроші лише на покриття своїх витрат. Вторгнення Росії в Україну сильно вдарить по Молдові, а цьогорічна зима, найімовірніше, буде важкою.