Канье Уэст будет выплачивать Ким Кардашьян алименты

Ким Кардашьян и Канье Уэст завершили бракоразводный процесс. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник. Бывшим супругам удалось в досудебном порядке договориться о разделе имущества и опеке над детьми.

Также Кардашьян будет получать алименты в размере 200 тысяч долларов в месяц от Уэста. В дополнение к этому он будет нести половину расходов на медицинское обслуживание, образование и безопасность детей. У бывших супругов четверо детей: девятилетняя Норт, шестилетний Сейнт, четырехлетняя Чикаго и трехлетний Псалм. Согласно документам о разводе, полученным People, Ким и Канье договорились о совместной опеке над ними.

Бывшие супруги также договорились регулировать споры, касающиеся детей, путем переговоров, однако, если одна из сторон отказывается принимать в них участие, то другой стороне разрешается принимать решение в споре по умолчанию.

Имущество пары будет разделено согласно их брачному контракту.

Уэст и Кардашьян поженились в Италии в 2014 году. В феврале 2021 года Ким подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. После этого Уэст пытался вернуть жену и говорил, что жалеет о разводе.

В интервью Vogue ранее в этом году основательница бренда Skims объяснила, что привело к разводу. Ким отметила, что «так долго я делала счастливыми других людей», а теперь решила «сделать счастливой себя».

«Я выбрала себя. Я думаю, это нормально — выбирать себя», — сказала она тогда.