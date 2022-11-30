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Джулия Робертс поделилась редким архивным снимком детей

Джулия Робертс опубликовала в своем инстаграме* редкий архивный кадр со своими детьми — дочерью Хэзел и сыном Финнеасом. Семейный альбом актриса решила разобрать в честь дня рождения двойняшек — им исполнилось 18 лет.

«Люблю вас», — кратко подписала фото Джулия.

Подписчики актрисы присоединились к поздравлениям и отметили, как быстро пролетели эти годы.

Джулия Робертс с детьми
Джулия Робертс с детьми/Instagram*

Публиковать архивные семейные снимки в день рождения детей уже стало своеобразной традицией для Робертс. В прошлом году актриса опубликовала фото новорожденных Хэзел и Финнеаса.

Робертс вот уже 20 лет замужем за оператором Дэнни Модером. Кроме Хэзел и Финнеаса, у них есть младший сын Генри, которому сейчас 15 лет. Свою семейную жизнь и жизнь своих детей пара старается держать закрытой от общественного внимания, но в прошлом году Хэзел успела дебютировать на красной ковровой дорожке. В недавнем интервью Робертс, правда, призналась, что светской жизнью дочь пока не грезит. К выходу на Каннском кинофестивале она отнеслась весьма расслабленно и даже не стала краситься, хотя Джулия советовала ей использовать хотя бы подводку для глаз.

Джулия Робертс и Дэнни Модер с детьми
Джулия Робертс и Дэнни Модер с детьми/Instagram*

 

30 ноября, 2022 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес

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