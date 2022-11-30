Блинкен: уровень жестокости против Украины просто варварский

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой на полях двухдневного совещания министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте. Главное на этой встрече – обсуждение восстановления инфраструктуры Украины и поддержка украинских Вооруженных сил.

Блинкен и Кулеба сделали заявления для прессы перед началом встречи.

Госсекретарь США сказал, что острые потребности Украины в восстановлении энергетической инфраструктуры являются приоритетом для стран НАТО и их союзников. По словам Блинкена, «поскольку Путину не удалось победить Украину в военном отношении, он теперь ведет войну против ее гражданского населения, и делается это с помощью разрушения энергетической инфраструктуры Украины, чтобы там не было света, тепла и воды и чтобы страдали мирные жители».

Блинкен подчеркнул, что было важно напрямую услышать от украинского коллеги слова о том, в каких условиях сейчас находится Украина.

«То, что происходит сейчас в Украине, то, что мы наблюдаем каждый день, — это нападение на энергетическую инфраструктуру, это нападение на мирных жителей в каждом уголке страны — ненормально и не может быть нормализовано. И еще нужно осознать уровень жестокости, в отношении Украины. Он просто варварский».

Блинкен заверил Кулебу, что поддержка Украины странами НАТО остается «сильной и решительной», а также что существует «твердая решимость и убежденность среди многих стран помочь Украине защитить ее энергетическую инфраструктуру» и при необходимости — «ремонтировать и заменять то, что разрушается. российской агрессией».