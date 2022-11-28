 
«  
  »

ЗСУ вразили скупчення ворожих “Градів” на Херсонщині

Збройні сили України вразили скупчення ворожих “Градів” на території недобудованого ринку у Великих Копанях у Херсонській області.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

“Херсонщина. В окупантів велика паніка у Великих Копанях. ЗСУ поцілили у ціле скупчення їхніх “Градів” на території недобудованого ринку. Прилетіло й по особовому складу. Точну кількість втрат поки порахувати неможливо. Нікого не пускають, росіяни бігають в шоці. Попередньо це ураження по підрозділах бойовиків з Дагестану. Чекаємо офіційної інформації. Знищення ворога триває!”, – йдеться в його дописі.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська вивезли усіх колаборантів з тимчасово захопленої Нової Каховки Херсонської області.

28 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  