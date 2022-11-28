Рада ЄС внесла обхід санкцій проти РФ до списку кримінальних злочинів Литва відправила в Україну 114 трансформаторів, планує ще більше » ЗСУ вразили скупчення ворожих “Градів” на Херсонщині Збройні сили України вразили скупчення ворожих “Градів” на території недобудованого ринку у Великих Копанях у Херсонській області. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. “Херсонщина. В окупантів велика паніка у Великих Копанях. ЗСУ поцілили у ціле скупчення їхніх “Градів” на території недобудованого ринку. Прилетіло й по особовому складу. Точну кількість втрат поки порахувати неможливо. Нікого не пускають, росіяни бігають в шоці. Попередньо це ураження по підрозділах бойовиків з Дагестану. Чекаємо офіційної інформації. Знищення ворога триває!”, – йдеться в його дописі. Нагадаємо, що російські окупаційні війська вивезли усіх колаборантів з тимчасово захопленої Нової Каховки Херсонської області.