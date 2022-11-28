ЗСУ вразили скупчення ворожих “Градів” на Херсонщині

Збройні сили України вразили скупчення ворожих “Градів” на території недобудованого ринку у Великих Копанях у Херсонській області.
Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
“Херсонщина. В окупантів велика паніка у Великих Копанях. ЗСУ поцілили у ціле скупчення їхніх “Градів” на території недобудованого ринку. Прилетіло й по особовому складу. Точну кількість втрат поки порахувати неможливо. Нікого не пускають, росіяни бігають в шоці. Попередньо це ураження по підрозділах бойовиків з Дагестану. Чекаємо офіційної інформації. Знищення ворога триває!”, – йдеться в його дописі.
Нагадаємо, що російські окупаційні війська вивезли усіх колаборантів з тимчасово захопленої Нової Каховки Херсонської області.
Leave a Reply