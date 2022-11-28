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Boeing пропонує передати Україні високоточні бомби дальністю до 150 км Почему высокий уровень холестерина и триглицеридов нужно снижать » За добу ЗСУ знищили майже 600 окупантів За добу 27 листопада українські військові знищили 590 окупантів, загальні врати російської армії в повномасштабній війні сягнули 87900 тисяч осіб — дані Генштабу ЗСУ Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.11 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 87900 (+590) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2908 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 5861 (+5) од,

артилерійських систем – 1899 (+2) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),

крилаті ракети ‒ 531 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+0). Дані уточнюються