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За добу ЗСУ знищили майже 600 окупантів

За добу 27 листопада українські військові знищили 590 окупантів, загальні врати російської армії в повномасштабній війні сягнули 87900 тисяч осіб — дані Генштабу ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 87900 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2908 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5861 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1899 (+2) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 531 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Дані уточнюються

28 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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