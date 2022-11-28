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З минулого тижня без електроенергії залишається 40 відсотків Київської області

Через масований ракетний удар РФ та негоду 40 відсотків території Київської області з 23 листопада залишається без електропостачання

Про це голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив у етері національного телемарафону. 

За його словами, станом на ранок 28 листопада близько 40 відсотків території Київської області досі залишається без електроенергії. 

«Це наслідки, звичайно, в першу чергу терористичної атаки, яку зробила російська сторона минулого тижня. І додалася до цього ще й ожеледиця та складні погодні умови, які будуть також з нами протягом найближчих місяців», – сказав Кулеба. 

Він додав, що найбільш складана ситуація склалася у Васильківській, Києво-Святошинській громадах і на Фастівському електровузлі та запевнив, що аварійні бригади працюють у посиленому режимі. 

«Роботи продовжувалися всі вихідні. Люди залишалися працювати навіть вночі, для того, щоб якомога швидше подати електроенергію», – розповів Кулеба.

28 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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