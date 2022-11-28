Почему высокий уровень холестерина и триглицеридов нужно снижать

Высокий уровень холестерина и триглицеридов – ведущий фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, так как именно холестериновые бляшки сначала просто уменьшают просвет сосудов, а затем могут и полностью закупоривать их. Триглицериды в свою очередь приводят не только к развитию атеросклероза, но и к воспалению поджелудочной железы. Именно контроль липидов – важнейшая задача в рамках профилактики заболеваний сердца и сосудов.

Абсолютно у всех людей есть атеросклеротические процессы, но в норме они развиваются очень медленно, давая о себе знать только в глубокой старости. Но из-за погрешностей питания, малоактивного образа жизни, лишнего веса, наследственности и других факторов у многих молодых людей уже можно заметить признаки атеросклероза, например, бляшки в сонной артерии, других крупных сосудах. Это – результат современного образа жизни, когда мы мало двигаемся, зато много едим.

В идеале анализ на холестерин должен показывать не общее значение, так называемый «общий холестерин», а липидный профиль, то есть соотношение «плохого» и «хорошего» холестерина – ЛПНП и ЛПВП. Нашему организму очень нужен холестерин, потому что он участвует в производстве гормонов, переносе полезных веществ к клеткам, выполняет и другие важные функции. Но важно именно соотношение плохого и хорошего холестерина в крови, так как плохой способствует образованию бляшек, а хороший защищает сосуды. Основываясь на соотношении двух показателей, формируется индекс атерогенности, то есть индивидуальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы нормализовать уровень холестерина и триглицеридов, можно пить таблетки, но они тоже имеют побочные эффекты. Гораздо правильней начать осознанно подходить к своему образу жизни – начать питаться сбалансировано, включить в свой график физическую нагрузку. Чтобы снизить уровень вредного холестерина, нужно исключить копченую, жареную пищу, фастфуд, покупные жирные сладости, например, торты и пирожные, минимизировать сливочное масло, жирное мясо. А вот чтобы повысить уровень полезного холестерина, полезно есть авокадо, жирную морскую рыбу, орехи, обязательно употреблять в пищу растительные масла – подсолнечное, оливковое.

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