Пит Дэвидсон и Эмили Ратаковски впервые появились вместе на публике

Комик Пит Дэвидсон и модель Эмили Ратаковски, о романе которых заговорили в начале этого месяца, впервые появились на публике вместе. Они посетили баскетбольную игру с участием клуба «Нью-Йорк Никс» в Нью-Йорке. Спортивный клуб в своем инстаграме* опубликовал фото пары, сидящей в первом ряду, добавив к описанию эмодзи в виде сердечек.

Пост собрал множество комментариев, в том числе от аккаунта другой команды НБА, «Денвер Наггетс».

«Можете ли вы спросить, у них все официально?» — гласил этот комментарий.

Пит Дэвидсон и Эмили Ратаковски/Instagram* (New York Knicks)

Дело в том, что Эмили и Пит до сих пор не комментировали свои отношения, хотя в прессу уже попадали фото папарацци, на которых Ратаковски и Дэвидсон обнимаются. О романе между звездами говорят и инсайдеры.

«Эмили встречается с Питом и считает его очень харизматичным, забавным и хорошим парнем. Между ними все непринужденно, но ей нравится, что им комфортно друг с другом и они хорошо проводят время вместе. У нее все хорошо», — говорил один из источников издания ET.

В сентябре этого года Ратаковски подала на развод с Себастьяном Бир-Макклардом, от которого у нее есть годовалый сын Сильвестр Аполло.

До романа с Ратаковски Дэвидсон был в отношениях с Ким Кардашьян, но пара рассталась в августе через девять месяцев романа.