ОК «Південь» про обстановку на Кінбурнській косі: Там бойові дії і робота дуже складна

На Кінбурнській косі в Миколаївській області тривають бойові дії, ситуацію ускладнюють погодні умови.

Про це керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ

«Там відбувається те саме, що відбувається по всій Україні — війна. Там відбуваються бойові дії, і робота дуже складна, зокрема і через те, що специфічні і погодні умови (шторми, вітер), специфічне і саме географічне розташування», — сказала вона.

Окрім того, Гуменюк зазначила, що про Кінбурнську косу говорять і в контексті «зернового коридору», адже миколаївські порти можливо додати до ініціативи лише після повного звільнення області.

«Усе це — дуже великий спектр факторів, які треба враховувати і дочекатися офіційного зведення Генерального штабу, тільки вони можуть сповістити про те, що дійсно відбувається, і коли дійсно можна радіти», — додала вона.