Литва відправила в Україну 114 трансформаторів, планує ще більше

Литва за останні дні відправила в Україну вантажівки з понад сотнею трансформаторів і загалом планує відправити 252 одиниці.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, пише «Європейська правда».

«За останні дні 6 вантажівок зі 114 трансформаторами було відправлено з Литви до України. Загалом Литва має намір поставити 252 трансформатори», — написав міністр у Twitter.

Литовські енергокомпанії вже направили підтримку на суму 3 мільйони євро на реконструкцію енергетичного сектору України і на ще 2 мільйони євро направляється зараз, додав Анушаускас.

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте раніше наполягла, що допомога енергосистемі України так само важлива, як допомога зброєю.