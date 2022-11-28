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Елизавета II могла умереть от сложной формы рака

Елизавета II

Причиной смерти королевы Великобритании Елизаветы II могла стать множественная миелома. Об этом сообщает газета  The Independent со ссылкой на книгу Джайлса Брандрета — телеведущего, писателя и друга покойного супруга королевы, принца Филиппа.

«Я слышал, что у королевы была диагностирована некая форма миеломы — рака костного мозга. Это объясняет ее усталость, потерю веса и проблемы с передвижением, о которых нам часто говорили в последний год ее жизни», — пишет Брандрет в своей книге «Елизавета: интимный портрет».

Автор отмечает, что боль в костях, особенно в тазу и пояснице — наиболее распространенный симптом миеломы, и что от множественной миеломы часто страдают пожилые люди. По словам Брандрета, Елизавета II не стала проявлять жалости к себе, а прошлой осенью она взяла на себя слишком много обязанностей, из-за чего ее состояние резко ухудшилось.

«Ее Величество знала, что ее время истекает. Она приняла это с достоинством, которого только можно было ожидать», — пишет Брандрет.

Елизавета II умерла 8 сентября в замке Балморал в Шотландии, ей было 96 лет. Согласно официальным источникам, причиной смерти стал преклонный возраст. Королеву похоронили 19 сентября в часовне Георга VI в Виндзоре рядом с ее супругом, принцем Филиппом. Новым королем Великобритании стал ее старший сын, принц Чарльз, ныне именуемый Карлом III.

28 ноября, 2022 | Category: Новости, Шоу-бизнес

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