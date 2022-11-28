Елизавета II могла умереть от сложной формы рака

Причиной смерти королевы Великобритании Елизаветы II могла стать множественная миелома. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на книгу Джайлса Брандрета — телеведущего, писателя и друга покойного супруга королевы, принца Филиппа.

«Я слышал, что у королевы была диагностирована некая форма миеломы — рака костного мозга. Это объясняет ее усталость, потерю веса и проблемы с передвижением, о которых нам часто говорили в последний год ее жизни», — пишет Брандрет в своей книге «Елизавета: интимный портрет».

Автор отмечает, что боль в костях, особенно в тазу и пояснице — наиболее распространенный симптом миеломы, и что от множественной миеломы часто страдают пожилые люди. По словам Брандрета, Елизавета II не стала проявлять жалости к себе, а прошлой осенью она взяла на себя слишком много обязанностей, из-за чего ее состояние резко ухудшилось.

«Ее Величество знала, что ее время истекает. Она приняла это с достоинством, которого только можно было ожидать», — пишет Брандрет.

Елизавета II умерла 8 сентября в замке Балморал в Шотландии, ей было 96 лет. Согласно официальным источникам, причиной смерти стал преклонный возраст. Королеву похоронили 19 сентября в часовне Георга VI в Виндзоре рядом с ее супругом, принцем Филиппом. Новым королем Великобритании стал ее старший сын, принц Чарльз, ныне именуемый Карлом III.