Британська розвідка: Херсон лишається вразливим для більшості артилерійських систем РФ

Британська розвідка заявляє, що попри звільнення Херсон залишається вразливим для російської артилерії і зазнає важких обстрілів.

Про це, як пише «Європейська правда», йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

«Незважаючи на звільнення українськими військами 11 листопада 2022 року, місто Херсон на півдні України продовжує зазнавати щоденних обстрілів російської артилерії» — йдеться в огляді.

У Міноборони Британії нагадують, що лише 24 листопада 2022 року загинули 10 осіб, а 27 листопада 2022 року в цьому районі було зафіксовано 54 обстріли, що поки є найбільшим показником за добу.

«Місто є вразливим, оскільки залишається в зоні досяжності більшості російських артилерійських систем, які зараз ведуть вогонь зі східного берега Дніпра, з тилу нещодавно укріплених оборонних ліній» — зазначає британська розвідка.

При цьому, значна частина шкоди, ймовірно, завдається Херсону внаслідок застосування Росією реактивних систем залпового вогню, головним чином БМ-21 «Град».