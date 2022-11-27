В Росії студентів з Африки вербують до армії та ПВК “Вагнер” для війни проти України

У Росії студентів з Африки вербують до ПВК “Вагнера”, аби відправити на війну проти України, а за відмову погрожують позбавити стипендій та підвищити вартість навчання.

Про це розповіли африканські студенти Південного Федерального Університету, що в Ростові-на-Дону, повідомляє The Daily Beast.

Офіційні особи університету намагалися переконати студентів прийняти пропозицію або від російської армії, або від ПВК “Вагнера” та поїхати на війну. За участь у бойових діях на боці Росії обіцяли від 3 до 5 тисяч доларів.

Натомість за відмову погрожують підвищенням оплати за навчання та позбавленням стипендій. Такі пропозиції лунають вже упродовж останніх трьох місяців.

“Троє чиновників, які зустрічали нас у нашому гуртожитку, намагалися переконати воювати за Росію. Вони сказали, що ми можемо недовго повоювати в Україні, заробити гроші, а потім повернутися до Росії, щоби продовжити своє навчання. Вони кілька разів нагадували нам, що деякі африканці вже воюють в Україні та заробляють добрі гроші”, – зазначили студенти.

До лав окупантів намагаються завербувати також співробітники ФСБ. Студенти поскаржилися, що до них часто підходили поліцейські або ж військові у парку.

“Куди б ми не пішли, люди намагаються переконати нас воювати в Україні. Тиск сильний”, – наголосив студент з Сенегалу.

Співрозмовники The Daily Beast переконували, що не планують їхати на війну. Втім, зазначили, що їм відомо про інших студентів, які опинилися у фінансовій пастці та розглядають пропозиції загарбників.